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Kulüpler anlaşırsa gitmek isterim!

Teklif aldığını doğrulayan yıldız futbolcu, “Kulüpler anlaşırsa gitmek isterim” dedi...

Kulüpler anlaşırsa gitmek isterim!
Uzun bir süredir stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden birisi de Vitor Hugo... Palmeiras formasını formasını giyen Brezilyalı yıldız ülke basınına önemli açıklamalar yaptı. Hugo, "Menajerim bana Galatasaray'dan teklif olduğunu söyledi. Kulüpler anlaşırsa gitmek isterim" ifadesini kullandı.

BÜYÜK KULÜP
Avrupa futbolunu yakından takip ettiğini söyleyen Sambacı, "Galatasaray çok önemli bir kulüp. Fakat şu an Palmeiras'a konsantreyim. Başka bir şey düşünmüyorum" dedi.
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