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Kjaer için kesin karar bugün!

Dünkü çalışmanın ardından kampa giren Fenerbahçe’de takımla çaışlmalara başlayan ancak idman eksiği bulunan Kjaer için kesin karar bu sabah verilecek

Kjaer için kesin karar bugün!
DÜN akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde 1 saat 10 dakika süren bir çalışma yapan Fenerbahçe, bu çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışma taktik ağırlıklı geçti. Sakatlığı bulunan Mehmet Topal takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

SIMON KJAER İYİLEŞTİ AMA...
BU arada üst üste 2. kez takımla birlikte çalışmalara katılan Simon Kjaer'in, Başakşehir maçının 11'inde olup olmayacağı bugün kesinlik kazanacak. Danimarkalı stoperin iyileşmesine rağmen idman eksiğinin olması teknik patron Dick Advocaat'ı düşündürüyor.
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