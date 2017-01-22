Kjaer için kesin karar bugün!

DÜN akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde1 saat 10 dakika süren bir çalışmayapan Fenerbahçe, bu çalışmanın ardından tesislerdekampa girdi. Basına kapalı gerçekleştirilençalışma taktik ağırlıklı geçti. Sakatlığıbulunan Mehmet Topal takımdanayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.
SIMON KJAER İYİLEŞTİ AMA... BU arada üst üste 2. kez takımla birlikte çalışmalarakatılan Simon Kjaer'in, Başakşehirmaçının 11'inde olup olmayacağı bugün kesinlikkazanacak. Danimarkalı stoperin iyileşmesinerağmen idman eksiğinin olması teknik patronDick Advocaat'ı düşündürüyor.
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