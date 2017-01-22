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geçirdi

Dünya Motosiklet Şampiyonu , antrenman yaptığı sırada geçirdiği sonrası sağ el bileğini kırdı.

Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda yapan dünya şampiyonu 'nun sağ bilek eklem bölgesinde kırık oluştu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5'inci şampiyonluğunu kazanan Sofuoğlu, 26 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Akyazı ilçesindeki kendi adını taşıyan pistte kaza geçirdi.

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk antrenmanını yaparken ikinci turda talihsiz bir kaza yaşadığını belirterek, sağ bilek eklem bölgesinde kırık oluştuğunu söyledi.

"Bu nedenle, gelecek hafta İspanya ve Portekiz'de gerçekleştirilecek resmi testlere de katılamayacağım" diyen Kenan Sofuoğlu, MR sonuçlarını İtalya'da bulunan takım doktoruna göndereceğini ve oradan gelecek tavsiyeler doğrultusunda tedavi sürecini devam ettireceğini kaydetti.

Sofuoğlu, sezona hazır olmak için tedavi sürecini en iyi şekilde geçirmek istediğini de sözlerine ekledi.
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  • 22 Ocak 2017, Pazar 20:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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murat murat

geçmişolsun acil şifalar ÜLKEMİZİN GURURU

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 22.01.2017 21:05
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