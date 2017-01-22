Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda kaza yapan dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun sağ bilek eklem bölgesinde kırık oluştu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5'inci şampiyonluğunu kazanan Sofuoğlu, 26 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Akyazı ilçesindeki kendi adını taşıyan pistte kaza geçirdi.

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk antrenmanını yaparken ikinci turda talihsiz bir kaza yaşadığını belirterek, sağ bilek eklem bölgesinde kırık oluştuğunu söyledi.

"Bu nedenle, gelecek hafta İspanya ve Portekiz'de gerçekleştirilecek resmi testlere de katılamayacağım" diyen Kenan Sofuoğlu, MR sonuçlarını İtalya'da bulunan takım doktoruna göndereceğini ve oradan gelecek tavsiyeler doğrultusunda tedavi sürecini devam ettireceğini kaydetti.

Sofuoğlu, sezona hazır olmak için tedavi sürecini en iyi şekilde geçirmek istediğini de sözlerine ekledi.