Şenol Güneş Alanyaspor ile yarın oynayacakları maç öncesi takımı uyardı. Ligin 2. yarısına Osmanlıspor galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan tecrübeli hoca, "Bu hafta bizi Alanyasporile oynayacağımız zorlu bir karşılaşmabekliyor. Her maçı ciddiye almalıyız.Alanyaspor'un geçen haftaaldığı yenilgi sizi yanıltmasın. Alanyasporsaygı duymamız gereken bir ekip.Bize karşı bir sürpriz yapmamalarıiçin tedbirimizi almalıyız" diye konuştu.
CANINIZI DİŞİNİZE TAKIN
Ligde Galatasaray ile oynayacakları maça kadar puan kaybetmemelerinin çok önemli olduğunu dile getiren Güneş, "Şampiyon olmak istiyorsak her maçafinal havasında çıkmak zorundayız.Özellikle bu haftalarda puankaybetmek bizi yıpratır ve moralimizibozar. Bu nedenle canınızı dişinizetakarak oynayın" dedi.
3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ Güneş her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğinin de altını çizerek, "Sizden iyi mücadeleyle birlikte, iyi futbol da bekliyorum. Alacağınız 3 puan gelecek adına çok önemli" ifadesini kullandı.
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