Şenol Güneş Alanyaspor ile yarın oynayacakları maç öncesi takımı uyardı. Ligin 2. yarısına Osmanlıspor galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan tecrübeli hoca, "Bu hafta bizi Alanyaspor ile oynayacağımız zorlu bir karşılaşma bekliyor. Her maçı ciddiye almalıyız. Alanyaspor'un geçen hafta aldığı yenilgi sizi yanıltmasın. Alanyaspor saygı duymamız gereken bir ekip. Bize karşı bir sürpriz yapmamaları için tedbirimizi almalıyız" diye konuştu.



CANINIZI DİŞİNİZE TAKIN

Ligde Galatasaray ile oynayacakları maça kadar puan kaybetmemelerinin çok önemli olduğunu dile getiren Güneş, "Şampiyon olmak istiyorsak her maça final havasında çıkmak zorundayız. Özellikle bu haftalarda puan kaybetmek bizi yıpratır ve moralimizi bozar. Bu nedenle canınızı dişinize takarak oynayın" dedi.



3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ

Güneş her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğinin de altını çizerek, "Sizden iyi mücadeleyle birlikte, iyi futbol da bekliyorum. Alacağınız 3 puan gelecek adına çok önemli" ifadesini kullandı.