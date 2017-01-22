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Fener için kırılma anı

Zirveden 7 puan geride olan , lider Başakşehir’i yenip zirve yarışında ‘Ben de varım’ demek istiyor. , “Sezonun final maçına çıkıyoruz” dedi.

Fener için kırılma anı
Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Adanaspor ile 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan ve bir anda Medipol Başakşehir'in 7, Beşiktaş'ın 6, Galatasaray'ın da 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu akşam bir sezona bedel bir maça çıkacak. Fenerbahçe'de tek hedef, Medipol Başakşehir'i yenip şampiyonluk yarışının içinde olduğunu ortaya koymak. Bu bilinçle sahaya çıkacak olan Sarı-Lacivertli futbolcular kendi aralarında toplantı üzerine toplantı yapıyorlar ve bu önemli maç için tam konsantrasyon sağlamaya çalışıyorlar. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ise dün yaptığı toplantıda, "Sezonun final maçına çıkıyoruz. Maç bittiğinde tüm enerjiniz sahada harcanmış olsun" dedi.

DICK ADVOCAAT: YENİ BİR SAYFA AÇALIM
Tecrübeli teknik sözlerine şöyle devam etti: "Çok kötü puanlar kaybettik. Ama hala çok iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Başakşehir maçı bizim dönüm maçımız olsun. Bu maçla birlikte seri yakalayalım ama önce bu maçı geçmemiz gerek. Ligin lideri ile oynayacağız. Teknik açıdan her şeyi konuştuk ve bu konuştuklarımız hep aklınızda olsun. Yarın ligde yeni bir sayfa açalım."


KADIKÖY'DE MÜTHİŞ RANDEVU!
Süper Lig'de 32 puan toplayan sarılacivertli ekip, 39 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

FENER'DE 3 EKSİK
Bülert Yıldırım'ın yöneteceği maç 19.00'da başlayacak. F.Bahçe'de sakatlığı bulunan M.Topal, Volkan Şen ile cezalı İsmail forma giymeyecek.
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