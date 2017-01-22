Fener için kırılma anı

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'deAdanaspor ile 2-2berabere kalarak beklemediğibir puan kaybı yaşayan ve biranda Medipol Başakşehir'in 7,Beşiktaş'ın 6, Galatasaray'ın da4 puan gerisine düşen Fenerbahçe,bu akşam bir sezona bedel birmaça çıkacak. Fenerbahçe'de tekhedef, Medipol Başakşehir'i yenipşampiyonluk yarışının içinde olduğunuortaya koymak. Bu bilinçle sahayaçıkacak olan Sarı-Lacivertlifutbolcular kendi aralarında toplantıüzerine toplantı yapıyorlar ve buönemli maç için tam konsantrasyonsağlamaya çalışıyorlar. FenerbahçeTeknik Direktörü Dick Advocaatise dün yaptığı toplantıda, "Sezonunfinal maçına çıkıyoruz. Maçbittiğinde tüm enerjiniz sahadaharcanmış olsun" dedi.
DICK ADVOCAAT: YENİ BİR SAYFA AÇALIM Tecrübeli teknik sözlerine şöyle devam etti: "Çok kötü puanlar kaybettik. Ama hala çok iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Başakşehir maçı bizim dönüm maçımız olsun. Bu maçla birlikte seri yakalayalım ama önce bu maçı geçmemiz gerek. Ligin lideri ile oynayacağız. Teknik açıdan her şeyi konuştuk ve bu konuştuklarımız hep aklınızda olsun. Yarın ligde yeni bir sayfa açalım."
KADIKÖY'DE MÜTHİŞ RANDEVU! Süper Lig'de 32puan toplayan sarılacivertliekip, 39 puanlazirvede yer alanMedipol Başakşehirile karşı karşıyagelecek.
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