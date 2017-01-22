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Fabian Castillo’dan kolbastı şov

Fabian Castillo’dan kolbastı şov
Trabzonspor, Kasımpaşa macının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktor Ersun Yanal, yonetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gercekleştirilen antrenman neşeli gecti. Kolombiyalı yıldız Castillo, kolbastı oynarken arkadaşları da ona katıldı.
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