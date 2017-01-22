Dualarımız Cavcav’la!

Başkent kulübünde 39 yıldır başkanlık yapan 81 yaşındaki İlhan Cavcav dengesini kaybederek kolunu ve kafasını çarptı. Makineye bağlı olarak yoğun bakımdaya şam savaşı veren İlhan Cavcav’ın şuurunun kapalı olması spor dünyasında üzüntüyle karşılandı
İlhan Cavcav üzdü... GençlerbirliğiKulübü Başkanı İlhan Cavcav,rahatsızlanarak yoğun bakımaünitesine kaldırıldı. Cavcav, sabahakarşı birden fenalaştı. Yakınlarıtarafından apar topar Güven Hastanesi'negetirildi. Dengesini kaybederekdüşen, kolu ve kafasını çarpan81 yaşındaki duayen başkanın sağlıkdurumunun ciddiyetini koruduğuöğrenilirken yakınları ve yöneticilerhemen hastaneye koştu.
03.00'TE ŞUURU KAPANDI
Hastanede açıklama yapan özel doktor Kadir Hatipoğlu, duayen başkanın evde geçirdiği travma sonucunda saat 03.00'te şuurunun kapandığını belirterek, "Başkanı, beyin kanaması tanısıyla Güven Hastanesi'ne getirdik. Tomografisi çekildi. Kendisine sak teşhisi (boşluk, ödem oluşması, kanamanın devam etmesi) konuldu" dedi. Cavcav'ın yoğun bakım servisine alındığını vurgulayan Hatipoğlu, "Şu an makinaya bağlı olarak yoğun bakım ünitesinde yaşatılıyor. Geldiğinden beni şuuru kapalı ancak kanamanın devam ettiğini biliyoruz" ifadesini kullanıldı.
SAYISIZHOCAYLA ÇALIŞTI Görevde olduğu 39 yıl içinde birçok teknik direktörle çalışan İlhan Cavcav son dönemde sık sık hoca değişikliği yaptığı için eleştirilmişti. Cavcav'ın rahatsızlığı herkesi üzdü.
TFF'DENCAVCAV'AMESAJ! TFF Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'a geçmiş olsun mesajı yayınladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın İlhan Cavcav'a acil şifalar diler, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadesi kullanıldı.
HABERÜZÜNTÜYARATTI Türk futboluna ve Gençlerbirliği'ne büyük hizmetlerde bulunan İlhan Cavcav'ın beyin kanaması geçirmesi üzüntü yarattı. Yakınları ve yöneticiler haber sonrası hastaneye koştu.
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