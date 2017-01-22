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Dualarımız Cavcav’la!

Başkent kulübünde 39 yıldır başkanlık yapan 81 yaşındaki dengesini kaybederek kolunu ve kafasını çarptı. Makineye bağlı olarak yoğun bakımdaya şam savaşı veren İlhan Cavcav’ın şuurunun kapalı olması spor dünyasında üzüntüyle karşılandı

Dualarımız Cavcav’la!
İlhan Cavcav üzdü... Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, rahatsızlanarak yoğun bakıma ünitesine kaldırıldı. Cavcav, sabaha karşı birden fenalaştı. Yakınları tarafından apar topar Güven Hastanesi'ne getirildi. Dengesini kaybederek düşen, kolu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki duayen başkanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken yakınları ve yöneticiler hemen hastaneye koştu.

03.00'TE ŞUURU KAPANDI
Hastanede açıklama yapan özel doktor Kadir Hatipoğlu, duayen başkanın evde geçirdiği travma sonucunda saat 03.00'te şuurunun kapandığını belirterek, "Başkanı, beyin kanaması tanısıyla Güven Hastanesi'ne getirdik. Tomografisi çekildi. Kendisine sak teşhisi (boşluk, ödem oluşması, kanamanın devam etmesi) konuldu" dedi. Cavcav'ın yoğun bakım servisine alındığını vurgulayan Hatipoğlu, "Şu an makinaya bağlı olarak yoğun bakım ünitesinde yaşatılıyor. Geldiğinden beni şuuru kapalı ancak kanamanın devam ettiğini biliyoruz" ifadesini kullanıldı.

SAYISIZ HOCAYLA ÇALIŞTI
Görevde olduğu 39 yıl içinde birçok teknik direktörle çalışan son dönemde sık sık hoca değişikliği yaptığı için eleştirilmişti. Cavcav'ın rahatsızlığı herkesi üzdü.

TFF'DEN CAVCAV'A MESAJ!
TFF Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'a geçmiş olsun mesajı yayınladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın İlhan Cavcav'a acil şifalar diler, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadesi kullanıldı.

HABER ÜZÜNTÜ YARATTI
Türk futboluna ve Gençlerbirliği'ne büyük hizmetlerde bulunan İlhan Cavcav'ın beyin kanaması geçirmesi üzüntü yarattı. Yakınları ve yöneticiler haber sonrası hastaneye koştu.
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