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Bandırma Çek yıldızı konuşuyor

4 kez Çek Milli takım forması giyen Droppa yarın Bandırma’ya 1.5 yıllık imza attı

Bandırma Çek yıldızı konuşuyor
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un başkanı Erhan Elmastaş, "Çek Milli Takımı'nda defalarca oynamış, Lukas Droppa gibi bir oyuncuyu kadromuza katmanın gururunu yaşıyoruz." dedi. Elmastaş, kulüp binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 28 yaşındaki futbolcu ile ön sözleşme yaptıklarını ve pazartesi günü de 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalayacaklarını söyledi.
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