Aslan’a demir darbesi

Ligde ikinci yarıya Konyagalibiyeti ile başlayan Galatasaray,Kardemir Karabükdeplasmanında darbe yedi...Sarı-Kırmızılılar sahadan 2-1 yenikayrılarak çok önemli bir kayıp yaşadı.15. dakikada Galatasaray önegeçti. Selçuk İnan'ın defansın arkasınagönderdiği topu kontrol edenYasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'igeçerek meşin yuvarlağı boşkaleye gönderdi: 0-1. 30. dakikadaSeleznyov, ceza sahasında Carole'lagirdiği mücadelede yerde kaldı.Cüneyt Çakır, penaltı noktasınıgösterdi. Seleznov penaltıyı Muslera'nınsolundan filelerle buluşturdu:1-1. İlk yarı bu skorlatamamlandı. 53. dakikadaYasin ceza sahasında topla buluştu.Yerden pasında Josue ağır kalıncapozisyon kaçtı.
HAKAN BALTA İKİNCİ SARIDAN ATILDI 61. dakikada Galatasarayçok hızlı çıktı. Yasin ceza sahasınagirmeden yerden sert vurdu amatop az farkla dışarı gitti. 63. dakikadaCarole ortaladı, Podolski'ninkafası etkili olmadı. 83. dakikada Latovlevicisoldan ortaladı, Serdarkafayla ağları sarstı ve Karabük önegeçti: 2-1. 85. dakikada 2. sarı kartınıgören Hakan Balta oyundanatıldı. 87. dakikada Kerim'insert şutu direkten döndü. Kalandakikalarda skor değişmedi, 3puan Karabük'ün oldu.
CİMBOM'UN YİNE KAFASI BOZUK Defansta yaşanan sorunları sezon başından bu yana çözemeyen Galatasaray, Karabük'te de büyük sıkıntı yaşadı... 83. dakikada Serdar Deliktaş'a engel olamayıp sahadan 2-1 yenik ayrılan Cimbom böylece yediği 18 golün 10'unu kafa vuruşu sonunda ağlarında görmüş oldu. Golde Ahmet Çalık ve Hakan Balta'nın pozisyon alma konusundaki büyük hataları dikkat çekti.
HEDEFTEKİ ADAM YİNEJAN RIEKERINK Sezon başından bu yana özellikle oyuncu değişiklikleri konusunda birçok kez tartışma konusu olan Jan Olde Riekerink dün yine taraftarları çıldırttı... Hollandalı hocanın Eren Derdiyok'u oyuna almak için 2. golü yemeyi beklemesi sosyal medyada taraftarlardan çok yoğun eleştiri aldı.
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