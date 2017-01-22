Aslan’a demir darbesi

Ligde ikinci yarıya Konya galibiyeti ile başlayan Galatasaray, Kardemir Karabük deplasmanında darbe yedi... Sarı-Kırmızılılar sahadan 2-1 yenik ayrılarak çok önemli bir kayıp yaşadı. 15. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'i geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 30. dakikada Seleznyov, ceza sahasında Carole'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Seleznov penaltıyı Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 53. dakikada Yasin ceza sahasında topla buluştu. Yerden pasında Josue ağır kalınca pozisyon kaçtı.



HAKAN BALTA İKİNCİ SARIDAN ATILDI

61. dakikada Galatasaray çok hızlı çıktı. Yasin ceza sahasına girmeden yerden sert vurdu ama top az farkla dışarı gitti. 63. dakikada Carole ortaladı, Podolski'nin kafası etkili olmadı. 83. dakikada Latovlevici soldan ortaladı, Serdar kafayla ağları sarstı ve Karabük öne geçti: 2-1. 85. dakikada 2. sarı kartını gören Hakan Balta oyundan atıldı. 87. dakikada Kerim'in sert şutu direkten döndü. Kalan dakikalarda skor değişmedi, 3 puan Karabük'ün oldu.



CİMBOM'UN YİNE KAFASI BOZUK

Defansta yaşanan sorunları sezon başından bu yana çözemeyen Galatasaray, Karabük'te de büyük sıkıntı yaşadı... 83. dakikada Serdar Deliktaş'a engel olamayıp sahadan 2-1 yenik ayrılan Cimbom böylece yediği 18 golün 10'unu kafa vuruşu sonunda ağlarında görmüş oldu. Golde Ahmet Çalık ve Hakan Balta'nın pozisyon alma konusundaki büyük hataları dikkat çekti.



HEDEFTEKİ ADAM YİNE JAN RIEKERINK

Sezon başından bu yana özellikle oyuncu değişiklikleri konusunda birçok kez tartışma konusu olan Jan Olde Riekerink dün yine taraftarları çıldırttı... Hollandalı hocanın Eren Derdiyok'u oyuna almak için 2. golü yemeyi beklemesi sosyal medyada taraftarlardan çok yoğun eleştiri aldı.



FOTOĞRAF: RAŞİT ATEŞ



