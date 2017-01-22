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Armindo Bruma taraftarı çıldırttı

Portekizli oyuncu dün vasatı aşamadı. Sosyal medyadaki G.Saray taraftarı adeta çıldırdı

Armindo Bruma taraftarı çıldırttı
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Armindo Bruma, Karabük deplasmanında ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını çıldırttı. Sol kanatta bir türlü adam eksiltemeyen Portekizli'nin güçsüz olduğu da gözlendi.
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