Açılışı Müezzinoğlu yaptı

Beşiktaş Kulübü'nün, Vodafone Arena'daki yeni çalışma ofislerinin açılışı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törene yöneticiler ve Şenol Güneş de katıldı. Müezzinoğlu, yeni yönetim alanının hayırlı olmasını ifade etti.