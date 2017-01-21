Trabzon’da rota Martinez

Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, yönetim kurulu hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Bordomavililer Ganso ve Omar Abdurrahman'dan sonra forvet arkası, forvet ve kanatlarda da oynayabilen Josef Martinez'i gündemine aldı. İtalyan kulübü Torino'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu için ön yoklama yapan bordomavililerin, maliyet araştırması yaptığı, oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek için teklif yapacağı ifade edildi. Ancak Bordo-Mavili yönetimin büyük bir ihtimalle satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ifade ediliyor. Bu tranfser gerçekleşirse MehmetEkici'nin boşluğu bir ölçüde kapatılmış olacak.
YANAL'DAN MARTİNEZ İÇİN ONAY VERDİ TRABZONSPOR TeknikDirektörü Ersun Yanal'ında Josef Martinez için, "Çokyönlü bir oyuncu, hızlıteknik ve bitirici. Alındığıtaktirde bize çok önemlikatkılar yapar" diye yorumdabulunarak, yönetim kurulunubu transfer için teşvik ediyor.İtalyan kulübünde bu sezon 12maça çıkan Martinez 2 gol attı.Fazla forma şansı bulamamaktanyakındığı için ayrılmakisteyen Martinez'in piyasadeğerinin ise 2 Milyon Eurocivarında olduğu yönetimin burakamı 1.5 milyona çekmekiçin uğraşacağı öğrenildi.
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