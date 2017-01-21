Şok iddia! Özbek maaşları kendi cebinden ödedi

Büyük bir ekonomik darboğazdan geçen Galatasaray'da şok bir iddia gündemi sarstı... Başkan Dursun Özbek'in futbolculara maaşlarının ödenmemesi üzerine devreye girdiği belirtiliyor. Özbek'in başta Muslera, Sneijder ve Podolski olmak üzere bazı futbolcuların ödemelerini kendi cebinden yaptığı öne sürülüyor. Başkan Özbek'in böylece olası bir büyük krizin önüne geçtiği de ifade ediliyor.