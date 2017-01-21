Yol Durumu
  1. Başakşehir sezonun finali gibi olacak!
  2. Beni satmazsanız bağlarımı kopartırım

Sılvestre Varela Kayserispor’da

Ligde zor günler geçiren Kayserispor, Portekizli yıldız futbolcuyu transfer etti

Sılvestre Varela Kayserispor’da
SARI-kırmızılı takım Portekiz Milli Takımı'nın formasını da giyen Portolu Silvestre Varela'yı Kayseri'ye getirerek 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Varela, ligin 19. haftasında Kayseri'de oynanacak Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alabilecek. Yıldız oyuncu, Porto, West Bromwich, Parma, Huelva gibi takımların formasını giydi.
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar