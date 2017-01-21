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Semih Kaya iyileşti çalık kulübede

Adalesindeki sakatlığı geçen Semih bu akşam ilk 11’de olacak

Semih Kaya iyileşti çalık kulübede
Bu akşam Karabükspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'a Semih'ten iyi haber geldi. Sol ön adalesinden sakatlık geçiren yıldız futbolcu dünkü test sonuçlarının olumlu çıkmasının ardından kadroya alındı. Semih'in ilk 11'de oynaması, Ahmet Çalık'ın ise kulübede oturması bekleniyor.
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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