Semih Kaya iyileşti çalık kulübede

Bu akşam Karabükspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'a Semih'ten iyi haber geldi. Sol ön adalesinden sakatlık geçiren yıldız futbolcu dünkü test sonuçlarının olumlu çıkmasının ardından kadroya alındı. Semih'in ilk 11'de oynaması, Ahmet Çalık'ın ise kulübede oturması bekleniyor.