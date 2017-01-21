Sayanora Podolski

Çin’e gitmek isteyen Alman futbolcu, Vissel Kobe’nin yıllık 8 milyon Euro’luk astronomik teklifine ‘hayır’ diyemedi. Eğer transfer resmiyete dökülürse, Galatasaray’ın kasasına 6 milyon Euro gireceği öğrenildi...
Uzun süredir hakkında 'gidecekmi kalacak mı?'tartışmaları yapılan LukasPodolski kararını verdi... Almanyıldız, Japon kulübü Vissel Kobe'ye'evet' dedi. Ailesini ülkesinegönderen ve evdeki eşyalarını toplamayabaşlayan Poldi, transfere sonnoktayı koyması için menajeri NassimTouihri'yi İstanbul'a çağırdı.Touihri ile yemek yiyen ve fotoğrafıinstagram hesabından paylaşanyıldız futbolcunun birkaç güniçinde Vissel Kobe ile resmi sözleşmeimzalaması bekleniyor. Galatasaray'dayılda 3 milyon Eurokazanan Podolski'nin Japon kulübünden8 milyon Euro alacağı öğrenildi.Yaklaşık 1 yıldır ismi Çinkulüpleri ile anılan Poldi, eşi nedeniyleteklifleri geri çevirmişti. FakatJaponya'ya gitmeyi kabul etti.
KARABÜK MAÇININ KADROSUNA ALINDI Galatasaray ve Vissel Kobe'nin her konuda anlaşma sağladığı, Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına 6 milyon Euro gireceği öğrenildi. Menajer Touihri'nin Galatasaray yönetimiyle Podolski'nin alacakları konusunda görüşeceği, bu konudaki pürüzlerin ortadan kaldırılmasının ardından resmi imzanın atacağı ifade edildi. Tüm bu gelişmelere rağmen Podolski, bugün oynanacak Karabük maçının kadrosuna alındı. Alman yıldızın bu maçta oynamayı çok istediği belirlendi.
BU KEZDURAĞIEKSOZCU!
Sosyal medyayı çok etkili kulanan Podolski, sık sık vatandaşlarla çektirdiği fotoğrafları twitter ve instagram'dan paylaşıyor. Poldi son olarak bir eksozcuda bu fotoyu çektirdi ve altına "Yaşınız hiç önemli değil, gülmeyi unutmayın" notunu düştü.
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