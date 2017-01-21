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Sayanora

Çin’e gitmek isteyen Alman futbolcu, Vissel Kobe’nin yıllık 8 milyon Euro’luk astronomik teklifine ‘hayır’ diyemedi. Eğer transfer resmiyete dökülürse, ’ın kasasına 6 milyon Euro gireceği öğrenildi...

Sayanora Podolski
Uzun süredir hakkında 'gidecek mi kalacak mı?' tartışmaları yapılan Lukas Podolski kararını verdi... Alman yıldız, Japon kulübü Vissel Kobe'ye 'evet' dedi. Ailesini ülkesine gönderen ve evdeki eşyalarını toplamaya başlayan Poldi, transfere son noktayı koyması için menajeri Nassim Touihri'yi İstanbul'a çağırdı. Touihri ile yemek yiyen ve fotoğrafı instagram hesabından paylaşan yıldız futbolcunun birkaç gün içinde Vissel Kobe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray'da yılda 3 milyon Euro kazanan Podolski'nin Japon kulübünden 8 milyon Euro alacağı öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır ismi Çin kulüpleri ile anılan Poldi, eşi nedeniyle teklifleri geri çevirmişti. Fakat Japonya'ya gitmeyi kabul etti.

KARABÜK MAÇININ KADROSUNA ALINDI
Galatasaray ve Vissel Kobe'nin her konuda anlaşma sağladığı, Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına 6 milyon Euro gireceği öğrenildi. Menajer Touihri'nin yönetimiyle Podolski'nin alacakları konusunda görüşeceği, bu konudaki pürüzlerin ortadan kaldırılmasının ardından resmi imzanın atacağı ifade edildi. Tüm bu gelişmelere rağmen Podolski, bugün oynanacak Karabük maçının kadrosuna alındı. Alman yıldızın bu maçta oynamayı çok istediği belirlendi.

BU KEZ DURAĞI EKSOZCU!
Sosyal medyayı çok etkili kulanan , sık sık vatandaşlarla çektirdiği fotoğrafları twitter ve instagram'dan paylaşıyor. Poldi son olarak bir eksozcuda bu fotoyu çektirdi ve altına "Yaşınız hiç önemli değil, gülmeyi unutmayın" notunu düştü.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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