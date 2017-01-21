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Paşa’ya Tangocu 10 numara!

Kasımpaşa, Arjantin’in Colon takımından ’yı sezon sonuna kadar kiraladı

Paşa’ya Tangocu 10 numara!
Kasımpaşa, 10 numarasını Arjantin'den buldu... Arjantin Ligi takımlarından Colon'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Guanca'yı sezon sonuna kadar kiraladılar.

EMELECE'TE FORMA GİYDİ
Lacivert-beyazlı kulüp, yarın Trabzonspor'u evinde konuk edecek. Ancak Arjantinli futbolcu bu önemli maçta forma giymeyecek. Guanca, son olarak Ekvador'un Emelec takımında kiralık olarak forma giymişti. Genç oyuncu uzaktan şutları ve adrese teslim pasları ile tanınıyor.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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