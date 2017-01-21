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  1. En başta burada olsaydım kadroyu farklı kurardım
  2. Başakşehir sezonun finali gibi olacak!

M. Topal Kayseri’ye yetişecek

M. Topal Kayseri’ye yetişecek
Fenerbahçe'nin Adanaspor maçında sakatlanan ve arka adalesinde yırtık tesbit edilen oyuncusu Mehmet Topal, dün düz koşu yaptı. Medipol Başakşehir maçında forma giymeyecek olan Mehmet Topal'ın Kayseri deplasmanına yetişeceği belirtildi. Mehmet Topal, Adanaspor maçında golünü attıktan birkaç dakika sonra acılar içinde sahayı terketmişti.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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