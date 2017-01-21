M. Topal Kayseri’ye yetişecek

Fenerbahçe'nin Adanaspor maçında sakatlanan ve arka adalesinde yırtık tesbit edilen oyuncusu Mehmet Topal, dün düz koşu yaptı. Medipol Başakşehir maçında forma giymeyecek olan Mehmet Topal'ın Kayseri deplasmanına yetişeceği belirtildi. Mehmet Topal, Adanaspor maçında golünü attıktan birkaç dakika sonra acılar içinde sahayı terketmişti.