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Lille kiralamaya yanaşmıyor

Lille kiralamaya yanaşmıyor
Beşiktaş yönetimi bir diğer transfer hedefi olan Eder konusunda da sıkıntı yaşıyor... Portekizli forvetin kulübü Lille'in kiralama teklifini kabul etmediği, Eder'i bonservisiyle göndermek istediği belirtiliyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Lille'de kötü bir performans sergileyen Eder'in teknik direktör Şenol Güneş'in en çok beğendiği forvetlerden biri olduğu ifade ediliyor.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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