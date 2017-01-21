Kjaer’de umut ışığı

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Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli kozu olan ve Adanaspor maçında yokluğu fazlasıyla hissedilen Simon Kjaer, sakatlığını atlattı ve dün takımla birlikte çalıştı. Bu gelişme teknik heyeti mutlu etti.
KESİN DEĞİL!
Ancak 1 haftadan fazla idman eksiği olan Kjaer'in Başakşehir'e karşı oynayıp oynamayacağı ise hale şüpheli.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Gazete
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