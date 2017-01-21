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Kjaer’de umut ışığı

İdman eksiği var ama dün takımla çalıştı

Kjaer’de umut ışığı
Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli kozu olan ve Adanaspor maçında yokluğu fazlasıyla hissedilen Simon Kjaer, sakatlığını atlattı ve dün takımla birlikte çalıştı. Bu gelişme teknik heyeti mutlu etti.

KESİN DEĞİL!
Ancak 1 haftadan fazla idman eksiği olan Kjaer'in Başakşehir'e karşı oynayıp oynamayacağı ise hale şüpheli.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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