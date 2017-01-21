Kartal gözünü Çin’e dikti!

Kerim Frei’nin satışıyla transfer bütçesini artıran Beşiktaş yönetimi daha önce yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Kolombiyalı golcüyü gündemine aldı... Çin kulübü Guangzhou ile temasa geçen Siyah-Beyazlılar kiralama teklifini yineledi
Ara transfer döneminin bitimine az bir süre kala Beşiktaş'ta forvet arayışları hız kazandı... Şu ana kadar birçok isimle temasa geçen fakat özellikle ekonomik sorunlar nedeniyle sonuca ulaşamayan Siyah-Beyazlı yönetim rotayı yeniden Çin'e kırdı. Kerim Frei'nin BirminghamCity'ye satışı sonrasında transfer bütçesini artıran yönetim, daha önce yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Jackson Martinez'i birkez daha gündemine aldı. Beşiktaş'ın GuangzhouEvergrande'ye 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 3.5 milyonEuro teklif ettiği, Kolombiyalı golcüye de 5 milyon Euro garanti ücret önerdiği öğrenildi. Çin kulübü, kiralama önerisine soğuk baksa da Siyah-Beyazlılar'dan düşünmek için süre istediği belirtiliyor.
YILLIK KAZANCI TRANSFERi ZORLAŞTIRIYOR Porto ve Atletico Madrid formalarını giydikten sonra GuangzhouEvergrande'nin yolunu tutan Jackson Martinez'in Çin'den ayrılmak istediği biliniyor. Fakat 30 yaşındaki futbolcunun Çin'de yıllık 8 milyon Euro maaş aldığı bu nedenle transferinin de zor olduğu belirtiliyor. Teknik direktör ŞenolGüneş'in forvet alınması için yönetime sürekli baskı yaptığı da gelen bilgiler arasında. Yönetim şimdi yapılan teklife Çin'den gelecek yanıtı beklemeye başladı.
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