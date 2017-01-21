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yoğun bakımda

Başkanı  sabaha karşı rahatsızlandı ve yoğun bakıma kaldırıldı.

İlhan Cavcav yoğun bakımda

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı , rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre İlhan Cavcav, sabaha karşı rahatsızlandı ve Güven Hastanesi'ne getirildi.

Dün dengesini kaybederek düşen, kolu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki duayen başkanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 12:08
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