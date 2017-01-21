Ersan Gülüm transferinde çin krizi çıktı!

Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberler, Çin'i karıştırdı... Ersan'ın adının Beşiktaş ile anılması, oyuncunun Türkiye gündeminde önemli yer tutması ve yazılan haberler Çin'in Fortuna kulübünü rahatsız etti.



SON ANDA ÇARK ETTİ

Daha önce Ersan için "Seni düşünmüyoruz. Kiralık gidebilirsin. Maaşının bir kısmını da biz verebiliriz" diyen Çin kulübü şimde başka bir yol izledi. Fortuna kulübü yöneticileri "Son dönemde yaşananlardan ve Türkiye'deki gündemden rahatsız olduk. Kırıldık, incindik. Ve transferin böyle şekillenmesi şirketimizi ve bizi çok rahatsız etti" açıklaması yaparak transferi yokuşa sürdü.