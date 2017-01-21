Ersan Gülüm transferinde çin krizi çıktı!

Ersan Gülüm’ün Beşiktaş’a transfer olacağı yönündeki haberler Çin kulübünü rahatsız etti. Daha önce “Kiralık gidebilirsin. Hatta maaşının bir kısmını biz karşılayalım” diyen Fortuna kulübü şimdi işi yokuşa sürüyor
Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberler, Çin'i karıştırdı... Ersan'ın adının Beşiktaş ile anılması, oyuncunun Türkiye gündeminde önemli yer tutması ve yazılan haberler Çin'in Fortuna kulübünü rahatsız etti.
SON ANDA ÇARK ETTİ
Daha önce Ersan için "Seni düşünmüyoruz.Kiralık gidebilirsin.Maaşının bir kısmınıda biz verebiliriz" diyen Çinkulübü şimde başka bir yol izledi.Fortuna kulübü yöneticileri"Son dönemde yaşananlardanve Türkiye'dekigündemden rahatsız olduk.Kırıldık, incindik. Ve transferinböyle şekillenmesi şirketimizive bizi çok rahatsızetti" açıklaması yaparak transferiyokuşa sürdü.
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