En başta burada olsaydım kadroyu farklı kurardım

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden Hollandalı teknik adam, zor bir dönemde sarı-lacivertli takımın başına geçtiğini dile getirerek, "Buraya geldiğimizdebizim için çok zordu.Büyük ve beklentilerin çokfazla olduğu bir kulübe geldik.Bize sunulan kadro başka birininkadrosuydu. Bence kadroiyi bir şekilde dengelenmemişti" dedi. Hollandalı teknik adam, "Hala iyi bir kadromuz olduğunudüşünüyorum. Ancak ben enbaşta burada olsaydım, kadrokurmak için elimde bir zamanolsaydı o zaman ben kadroyufarklı yapardım. Başkasına eleştirianlamında söylemiyorumama ben olsam farklı bir kadrokurardım" ifadesini kullandı.
HALA ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM Advocaat şöyle devam etti: Belki benim çok olumsuz olduğumudüşünüyorsunuz ama benolumsuz bakmıyorum. Sadecegerçekçi bakmaya gayret gösteriyorum.Ben hala bu kadroylaşampiyon olabileceğimize inanıyorum.Eğer takım içinde daha iyibir kombinasyon oluşturabilirsekbizim için işler daha kolay olur.Burada kupalar kazanmak önemli.Önümüzdeki sezonla ilgili konuşmakiçin çok erken. Kulüptende böyle bir talep gelmedi.
ELİMDE MEHMET EKİCİ GİBİ BİR OYUNCU YOK
Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi ya da kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Hakkında bu kadar olumsuz olunmasını anlamıyorum. Elimizde ön tarafta çok fazla oynayan oyuncu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor'da Aatıf'ı istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti.
ORTA SAHAEN ÖNEMLİ YER
DICK Advocaat, "Sahada fark oluşturan nokta orta saha kombinasyonudur. Elimizdeki oyuncular bireysel anlamda iyi oyuncular ama birlikte baktığımızda iyi bir orta saha kombinasyonunun oluşmadığını görüyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.