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En başta burada olsaydım kadroyu farklı kurardım

Hollandalı teknik adam, “Bence iyi bir kadromuz var ama sezon başında burada olsaydım kadroyu farklı yapardım. Elimde çok fazla orta saha oyuncusu var ama Mehmet Ekici gibi bir oyuncu yok” dedi

En başta burada olsaydım kadroyu farklı kurardım
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden Hollandalı teknik adam, zor bir dönemde sarı-lacivertli takımın başına geçtiğini dile getirerek, "Buraya geldiğimizde bizim için çok zordu. Büyük ve beklentilerin çok fazla olduğu bir kulübe geldik. Bize sunulan kadro başka birinin kadrosuydu. Bence kadro iyi bir şekilde dengelenmemişti" dedi. Hollandalı teknik adam, "Hala iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ancak ben en başta burada olsaydım, kadro kurmak için elimde bir zaman olsaydı o zaman ben kadroyu farklı yapardım. Başkasına eleştiri anlamında söylemiyorum ama ben olsam farklı bir kadro kurardım" ifadesini kullandı.

HALA ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM
Advocaat şöyle devam etti: Belki benim çok olumsuz olduğumu düşünüyorsunuz ama ben olumsuz bakmıyorum. Sadece gerçekçi bakmaya gayret gösteriyorum. Ben hala bu kadroyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Eğer takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek bizim için işler daha kolay olur. Burada kupalar kazanmak önemli. Önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak için çok erken. Kulüpten de böyle bir talep gelmedi.

ELİMDE MEHMET EKİCİ GİBİ BİR OYUNCU YOK
Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi ya da kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Hakkında bu kadar olumsuz olunmasını anlamıyorum. Elimizde ön tarafta çok fazla oynayan oyuncu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor'da Aatıf'ı istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti.

ORTA SAHA EN ÖNEMLİ YER
DICK , "Sahada fark oluşturan nokta orta saha kombinasyonudur. Elimizdeki oyuncular bireysel anlamda iyi oyuncular ama birlikte baktığımızda iyi bir orta saha kombinasyonunun oluşmadığını görüyorum" dedi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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