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'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi

'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.

Süper Ligde beklenen ayrılık!
Kulübü, ligin 18. haftasında oynanan ve Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşama sonrası Teknik Direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 22:39
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