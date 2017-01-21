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Avcı: Dersimize çalışyoruz

, “Fenerbahçe’yi ezberliyoruz” dedi

Avcı: Dersimize çalışyoruz
Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'in hocası , Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu maçın Fenerbahçe için ölüm kalım maçı olduğuna innamadığını söyleyen Avcı, "Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe'yi oyuncularıma ezberletmeye çalışıyorum" dedi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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