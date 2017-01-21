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Aslan önünde

Aslan Karabük önünde
G.saray, Süper Lig'in 18. haftasında bugün deplasmanda Karabük ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışında lider Başakşehir ve 2. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını azaltan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki başarılı performansını Karabük deplasmanında da devam ettirmeyi hedefliyor. Dr. N. Şeyhoğlu Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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