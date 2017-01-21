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Akakpo&Ramil’e takım aranıyor

Trabzonspor kontenjanı boşaltacak

Akakpo&Ramil’e takım aranıyor
Trabzonspor yönetimi, Rodallega'nın transferinin gerçekleşmesinin ardından dolacak olan 14 kişilik yabancı kontenjanını boşaltmak için Serge Akakpo ile Ramil Sheidaev'i göndermek istiyor. İki oyuncu için gelebilecek teklifler değerlendirilecek.
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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