Akakpo&Ramil’e takım aranıyor

Trabzonspor yönetimi, Rodallega'nın transferinin gerçekleşmesinin ardından dolacak olan 14 kişilik yabancı kontenjanını boşaltmak için Serge Akakpo ile Ramil Sheidaev'i göndermek istiyor. İki oyuncu için gelebilecek teklifler değerlendirilecek.