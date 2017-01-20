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Ziraat’in yıldızı Yiğithan güveli

Ziraat’in yıldızı Yiğithan güveli
Yiğithan Güveli, Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 1.93'lük dev stoper, mücadeleci yapısı ve oyun zekasıyla teknik direktör Dick Advocaat'ın taktirini kazandı. Hollandalı teknik adam, "Birkaç yıl sonra çok büyük paralar verseniz bile bu oyuncuyu alamazsınız. Bizim için büyük bir şans" dedi.
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