Yıldırım sezonu kapattı

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Adanaspor maçında hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri ve yaptığı açıklamalar nedeniyle F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca yönetici Ali Yıldırım'a da 6 ay hak mahrumiyeti ve 126 bin TL ceza verirken, kulübe de kötü tezahürat nedeniyle 150 bin TL ceza verdi.



45 GÜN CEZASI ZATEN VARDI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım önceki gün de yine PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın güçlü bir savunmayla TFF Tahkim Kurulu'na başvurmayı planladığı gelen haberler arasında.