Yol Durumu
  1. Rodallega Trabzon'da
  2. Ziraat Türkiye Kupası'nda dev eşleşme

Yanal’dan Paşa uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersul Yanal, Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularını uyardı. Rakiplerinin büyük bir çıkış içinde olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, “Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok” dedi

Yanal’dan Paşa uyarısı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa ile oynanacak maç öncesinde oyuncularını uyardı. 2. yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Bordo- Mavili hoca, "Bursaspor karşısında aldığımız 3 puan bize bambaşka bir hava verdi. Gümüşhane karşısında kupada istediğimizi elde edememek bizi üzdü. Ancak bu maçı unutarak Kasımpaşa'ya odaklanacağız" ifadesini kullandı. SERİ GALİBİYETLER SÜRECEK
Kasımpaşa'nın ligde son maçlarda büyük bir çıkış içinde olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Bu maçı da kazanarak seri galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. İyi bir hava yakaladık ve bunun devamını getirmek tek dileğimiz" diye konuştu.

MÜCADELE GÜCÜ ÖNEMLİ
Ligin 2. yarısında alacakları galibiyetlerle gidebilecekleri noktaya kadar gitmek istediklerini dile getiren , "Sürekli çalışarak mücadele gücümüzü yükselteceğiz. Taraftarlarımız buna inansın" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar