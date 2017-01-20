Yanal’dan Paşa uyarısı

Trabzonspor Teknik DirektörüErsun Yanal, Kasımpaşa ile oynanacakmaç öncesinde oyuncularını uyardı. 2. yarıyaiyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Bordo-Mavili hoca, "Bursaspor karşısında aldığımız3 puan bize bambaşka bir havaverdi. Gümüşhane karşısında kupada istediğimizielde edememek bizi üzdü.Ancak bu maçı unutarak Kasımpaşa'yaodaklanacağız" ifadesini kullandı.SERİ GALİBİYETLER SÜRECEK Kasımpaşa'nın ligde son maçlarda büyük bir çıkış içinde olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Bu maçı da kazanarak seri galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. İyi bir hava yakaladık ve bunun devamını getirmek tek dileğimiz" diye konuştu.
MÜCADELE GÜCÜ ÖNEMLİ
Ligin 2. yarısında alacakları galibiyetlerle gidebilecekleri noktaya kadar gitmek istediklerini dile getiren Ersun Yanal, "Sürekli çalışarak mücadele gücümüzü yükselteceğiz. Taraftarlarımız buna inansın" dedi.
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