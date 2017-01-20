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Veli Kavlak yaklaşık 1 yıl sonra

Veli Kavlak yaklaşık 1 yıl sonra
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle omzundan üst üste operasyonlar geçiren Veli Kavlak, 336 gün sonra bir resmi maçta Beşiktaş formasını giydi. Süper Lig'de geçen sezon 17 Şubat 2016'da Mersin İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmada 90+2. dakikada oyuna girerek son resmi maçında şans bulan Veli, böylece siyah-beyazlı formaya kavuşmuş oldu.
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