Ve Stancu resmen Bursaspor’da

Bursaspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Rumen golcü Bogdan Stancu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İkinci başkan Ali Ademoğlu, Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Yeşil-Beyazlı kulübün her zaman taraftarına en saygın, kariyeri yüksek oyuncuları almak istediğini, "transferolsun" diye transfer yapmadığını söyledi. Öte yandan PFDK, Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na 5 maç ceza verdi.
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