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Ve Stancu resmen ’da

Rumen yıldız, Yeşil-Beyazlı kulüple 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı...

Ve Stancu resmen Bursaspor’da
Bursaspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Rumen golcü Bogdan Stancu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İkinci başkan Ali Ademoğlu, Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Yeşil-Beyazlı kulübün her zaman taraftarına en saygın, kariyeri yüksek oyuncuları almak istediğini, "transfer olsun" diye transfer yapmadığını söyledi. Öte yandan PFDK, Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na 5 maç ceza verdi.
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