Sosa’yı bitirmeden dönmek yok

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı transfer için yoğun çabaya devam ediyor. Milan yönetimi ile anlaştığı iddia edilen Sarı-Lacivertli yönetimin Jose Sosa ve eşini İstanbul'a getirmek için ikna etmeye çalıştığı ve büyük çaba sarfettiği belirtildi. Arjantinli yıldıza 2.5 yıl için 15 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe yönetimi transferi bitirmek için tüm şartları zorluyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yöneticilere, "Bu transfer bizim için önemli. Sosa'yı bitirmeden İstanbul'a getirmeyin. Ne yapın edin transferi bitirin" dediği ve yönetici arkadaşlarına gerekli baskıyı yaptığı bildirildi.



SON ANA KADAR ISRAR DEVAM EDECEK

Sezonun ilk yarısında Milan'da beklentileri karşılayamadığı gibi çok az süre alan Sosa, buna rağmen geçtiğimiz haftaya kadar Milan'da kalmak istediğini açıklıyordu. Ancak Fenerbahçe'nin çok ısrarcı olması, üstüne üstlük 2.5 yıl için 15 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunması 31 yaşındaki yıldız için bulunmaz bir fırsat oldu. Sosa'nın konuyu eşiyle muhakeme etmeye devam ettiği ve 1-2 gün içinde Fenerbahçe'ye kesin kararını bildireceği de gelen haberler arasında. Ama o güne kadar Fener yönetimi baskıya devam edecek!

