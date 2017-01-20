Şok! Kjaer yetişmiyor

Fenerbahçe'de Simon Kjaer'den kötü haber geldi. Adale zarındaki yırtık nedeniyle Adanaspor maçında forma giyemeyen Danimarkalı stoperin pazar günü çok kritiki Medipol Başakşehir maçına yetişme inin zor olduğu bildirildi. Sarı-Lacivertli kulübün doktorları Kjaer'in bu maçta oynamasının riskli olduğunu ve sakatlığı nüksedebileceğini teknik heyete ifade ettiler. Kjaer'in yerine Başakşehir maçında yine Roman Neustadter'in oyhnaması kesin gibi.
ADVOCAAT SIKINTILI Ancak Skretel-Neustadter ikilisinin savunmanın göbeğinde biraz ağır kalması teknik direktör Advocaat'ın canını sıkıyor.
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