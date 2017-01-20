Sırp stoper Mitrovic sahne aldı

Kara Kartal'ın yeni transferi Matej Mitrovic, dünkü Darıca Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer aldı. Sırp stoperin, Darıca maçında yerinde hamleleri dikkat çekti.



FORMA HEYECAN VERİYOR

Maçtan sonra konuşan Mitrovic, "Beşiktaş formasını giymek çok heyecan verici. Umarım bu kulüpte başarılı maçlar çıkartırım. Şenol Güneş'e çok güveniyorum" dedi.