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Sakatlık ve gidecekler transferi belirler

Sakatlık ve gidecekler transferi belirler
Teknik direktör Riekerink haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Karabük deplasmanında da kazanmak istediklerini söyleyen Hollandalı hoca, "Sakat arkadaşlarımız var ama takıma dönmeye yaklaştılar. Transfer ile ilgili kararlarda onların durumu belirleyici olacaktır. Podolski'nin gidebileceği dedikoduları da var. Onun durumu da kararlarımızı etkileyecektir" açıklamasını yaptı.
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