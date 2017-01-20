Rodallega Trabzon'da

Trabzonspor sonunda Hugo Rodallega transferini bitirdi. Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta geçtiğimiz günlerde Akhisar başkanı ile bir araya gelmiş ve anlaşmaya varmıştı. Dün İzmir'de Akhisar yönetimi ve Rodallega ile görüşen Usta, oyuncuyu da ikna etmeyi başardı. Rodallega'nın menajerine de, "İş bitti" haberi gönderildi. İmza için Türkiye'ye çağrılan ve biletleri de satın alınan Rodallega'nın menajerinin yarın İstanbul'a gelmesinin ardından imzalar atılacak. Ardından Kolombiyalı yıldız, Pazartesi günü bordo-mavili takıma katılacak. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da Rodallega ile ilgili teknik detayların kaldığını, oyuncunun takıma büyük katkılar vereceğini inanandığını söyledi.



BONSERViSi iÇiN 700 BiN EURO VERiLECEK

KARADENİZ Fırtınası'nın Rodallega ile 2.5 yıllık sözleşme yapması bekleniyor. Trabzonspor'un Kolombiyalı golcü için Akhisar Belediye'ye 700 bin Euro ve Mustafa Yumlu'yu vereceği öğrenildi. Rodallega'ya Çin'den de astronomik teklifler vardı. Ancak o Trabzonspor'u seçti. Tecrübeli golcünün, "Türkiye'de çok mutluyum. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok mutluyum" dediği öğrenildi.



