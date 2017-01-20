Özbek’ten müjdeler

Galatasaray'ın ocak ayı Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı... Başkan Dursun Özbek camiaya çok önemli müjdeler verdi. İşte Özbek'in açıklamaları: "1-2 gün içinde yazı tapu müdürlüğüne gelecek ve Galatasaray, TT Arena'nın üst kullanım hakkına kavuşacak. Biz yaklaşık 6-7 ayı bulan bir çalışma içindeydik. Sayın Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Spor Bakanlığı çalışanlarına özel teşekkürler iletiyorum. Konunun bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayıp bize büyük destek verdiler. 15 bin kişilik spor salonu projesinde de sona geldik. Bu ay ya da şubat başında şantiye kurarak Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek tesise başlayacağız. Bu salon için Galatasaray bir para harcamayacak."



KEŞKE BU İŞLER 20 YIL ÖNCE YAPILSAYDI

"Zor günlerden geçtiğimiz malum. Florya ve Riva arsaları bizim son kurşunumuz. Bunu atarken öyle büyük bir sorumluluğun altına giriyorum ki... Bir sürü yönetim gelmiş geçmiş kime bunu yapamamış. Keşke 20 sene önce yapılsaydı bu duruma düşmeseydik. Galatasaray'a orta vadede gelecek rakam 1.5 milyar TL civarındadır. Bu rakam zaman içinde artabilir. Yapılan bazı yorumları esefle kınıyorum."