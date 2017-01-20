Kupada erken final

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni evinde 3-0 yendi. 15. dakikada Darıca'dan Hayrullah'ın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Cafercan'ın şutu az farkla dışarıya gitti. 1 dakika sonra Beşiktaş tehlikeli geldi. Ömer rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi ve pasını Quaresma'ya vermek istedi ancak savunma araya girdi. 20'de Gökhan İnler'in pasıyla topla buluşan Beck düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. 33'te Quaresma rakiplerinden sıyrıldıktan sonra aşırtma bir vuruş yaptı. Vuruşunda top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu.



ARAS'IN BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK GOLÜ

48'DE ceza sahasının dışında topla buluşan Aras şansını denedi. Şutu az farkla üstten auta çıktı. 70'de serbest vuruşta topun başına geçen Aras'ın şutu savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 81'de Cafercan'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.



