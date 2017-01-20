Kazım’dan ilk maçında 1 gol, 1 de asist

Brezilya Futbol Ligi takımlarından Corinthians'a transfer olan Colin Kazım Richards, ilk maçında bir gol attı, bir de asist yaptı. Kazım Florida Kupası'nda Vasco da Gama ile oynanan maçta ikinci yarısının başında oyuna dahil oldu.
CORINTHIANS 4-1 KAZANDI Kazım, 81. dakikada kafa vuruşuyla takımını 3-1 öne geçirdi. Maçın 89. dakikasında ise bir asist yaptı. Maçı Corinthians 4-1 kazandı.
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