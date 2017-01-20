Hedefim kaptanlık

Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Elazığ önünde çıkan Ahmet Çalık dün basının karşısındaydı... Yıldız futbolcu, "Kulübe ilk geldiğimde önce hocamız ile görüştüm. Çok olumlu konuştu, beni etkiledi. Bana güvendiğini hissettim. Antrenmana çıktığımda milli takımdan Selçuk, Yasin, Tolga, Hakan ve Semih ağabeylerim bana yardımcı oldu; diğer arkadaşlar da çok sıcakkanlıydı. Çok güzel baş- ladı; inşallah böyle devam eder. Kısa vadede hedefimiz şampiyonluk. Uzun vadede ise bu forma altında kaptanlık ve şampiyonluklar" dedi. Milli futbolcu, "Hayal ettiğim kulübe geldim. İnşallah bu formaya uzun süre hizmet edeceğim" diye konuştu.



BU LİGİN FAVORİSİ TABİİ Kİ BİZİZ

Ahmet Çalık şampiyonluk yarışı ile ilgili iddialı ifadeler kullandı. Milli futbolcu, "Lig gerçekten zor. Her takım kaliteli. Biz maç maç bakıyor ve her rakibe saygı duyuyoruz. Şampiyonluk favorim ise tabii ki biziz. Konya'da çok önemli bir galibiyet aldık. Karabük'te de kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.