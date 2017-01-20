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Emenike’den umut kesildi

Emenike’den umut kesildi
Fenerbahçe yönetimi Sparta Prag'ın istediği iddia edilen Emenike için açıklama yaptı. Açıklamada Sparta Prag'ın böyle birteklifinin olmadığı belirtildi. Emenike sezonu büyük ihtimalle Fener'de tamamlayacak.
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