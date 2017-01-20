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Dev Adamlar Sarıca’ya emanet

Erkek Basketbol Milli Takımı’nda antrenörlük görevine resmen getirildi... TBF Başkanı Türkoğlu, “Hedefe doğru bir adım daha attık” dedi

Dev Adamlar Sarıca’ya emanet
Ergin Ataman ile yollarını ayıran Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takım Baş Antrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getirdi... Dün düzenlenen törende Beşiktaş Sompo Japan antrenörü Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Sevgili büyüğüm, Türk basketbol tarihinin ve milli takımımızın unutulmaz oyuncusu, kişiliği ve spor adamlığıyla basketbolseverlerin gönlünde taht kuran sevgili Ufuk Sarıca'nın, Milli Takım antrenörü olarak aramıza katılmış olmasını sizlerle paylaşıyor ve kendisine hoş geldin demek istiyorum. 'nın katılımıyla hedeflerimize ulaşmak üzere bir büyük adımı daha atıyoruz" ifadesini kullandı. Ufuk Sarıca ise çok gururlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Başarılı coach, "Öncelikle orta ve uzun vadeli hedeflerimiz olacak. 2017 Avrupa Şampiyonası ülkemizde yapılacak. İlk etapta düşünmemiz gereken elimizdeki en iyi ve en hazır kadroyla sahada iyi basketbol oynayacak ekibi çıkartmak. Ondan sonra 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyatları'nda bulunabilmek" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA DA DEVAM EDECEK
Milli Takım'ın yeni antrenörü olan Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan'daki görevine de devam edecek. Ergin Ataman'ın iki görevi birden yapmasına tepki gösteren Aziz Yıldırım'ın Sarıca konusunda göstereceği tepki merakla bekleniyor.

EFSANE İSİMLER BİR ARADA
Dünkü imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Milli Takım'ın yeni antrenörü Ufuk Sarıca'nın yanı sıra TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, milli takımlar direktörümü Haluk Yıldırım, milli takımlar menajeri Kerem Tunçeri ve milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Beşok da katıldı... Bir dönem Türk basketboluna damga vuran 6 efsane isim birlikte tarihi bir poz verdi.
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