Dev Adamlar Sarıca’ya emanet

Ergin Ataman ile yollarını ayıran TürkiyeBasketbol Federasyonu, Milli Takım BaşAntrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getirdi...Dün düzenlenen törende Beşiktaş SompoJapan antrenörü Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.Türkiye Basketbol Federasyonu BaşkanıHidayet Türkoğlu, "Sevgili büyüğüm, Türkbasketbol tarihinin ve milli takımımızın unutulmazoyuncusu, kişiliği ve spor adamlığıyla basketbolseverleringönlünde taht kuran sevgili UfukSarıca'nın, Milli Takım antrenörü olarak aramızakatılmış olmasını sizlerle paylaşıyor ve kendisinehoş geldin demek istiyorum. Ufuk Sarıca'nınkatılımıyla hedeflerimize ulaşmak üzere bir büyükadımı daha atıyoruz" ifadesini kullandı. Ufuk Sarıcaise çok gururlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.Başarılı coach, "Öncelikle orta ve uzun vadelihedeflerimiz olacak. 2017 Avrupa Şampiyonasıülkemizde yapılacak. İlk etapta düşünmemiz gerekenelimizdeki en iyi ve en hazır kadroyla sahadaiyi basketbol oynayacak ekibi çıkartmak. Ondansonra 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalyaalabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyatları'ndabulunabilmek" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'TA DA DEVAM EDECEK Milli Takım'ın yeni antrenörü olan Ufuk Sarıca, BeşiktaşSompo Japan'daki görevine de devam edecek. Ergin Ataman'ıniki görevi birden yapmasına tepkigösteren Aziz Yıldırım'ın Sarıca konusundagöstereceği tepki merakla bekleniyor.
EFSANE İSİMLER BİR ARADA
Dünkü imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Milli Takım'ın yeni antrenörü Ufuk Sarıca'nın yanı sıra TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, milli takımlar direktörümü Haluk Yıldırım, milli takımlar menajeri Kerem Tunçeri ve milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Beşok da katıldı... Bir dönem Türk basketboluna damga vuran 6 efsane isim birlikte tarihi bir poz verdi.
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