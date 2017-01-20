Caceres’ten vazgeçildi

Trabzon, Caceres transferinden vazgeçti. İstanbul'a gelen Uruguaylı stoper, detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Yaklaşık 3saat hastanede kalan Caceres'in kontolünde bizzat kulüp doktoru Ufuk Şentürk hazır bulundu.
RİSK OLDUKÇA FAZLA Son resmi maçını Juventus formasıyla27 Ocak 2016'da İtalya Kupası'nda Inter'e karşı oynayan 29 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolleri sonrasında sakatlıkriskininyüksek olduğuortaya çıktı. Trabzonspor Yönetimi de yıllık 2 milyon Euro vereceği transferden fazla risk nedeniyle vazgeçti.
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