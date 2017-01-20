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’ten vazgeçildi

Trabzonspor’un İstanbul’a getirttiği Uruguaylı stoperin, sağlık raporundaki olumsuzluk nedeniyle transferinden vazgeçildi

Caceres’ten vazgeçildi
Trabzon, Caceres transferinden vazgeçti. İstanbul'a gelen Uruguaylı stoper, detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Yaklaşık 3 saat hastanede kalan 'in kontolünde bizzat kulüp doktoru Ufuk Şentürk hazır bulundu.

RİSK OLDUKÇA FAZLA
Son resmi maçını Juventus formasıyla 27 Ocak 2016'da İtalya Kupası'nda Inter'e karşı oynayan 29 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolleri sonrasında sakatlık riskinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor Yönetimi de yıllık 2 milyon Euro vereceği transferden fazla risk nedeniyle vazgeçti.
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