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Trabzonspor da olmadı rota Katar

Bordo-Mavili yönetimle anlaşamayan Kamerunlu yıldız, Katar’dan 2 kulüple masada...

Trabzonspor da olmadı rota Katar
Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray yonetiminin gozden cıkardığı Aurelien Chedjou'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

TERCİH CACERES
Trabzonspor'la parasal konularda anlaşma sağlayamayan Kamerunlu yıldız, Bordo-Mavili yonetimin Caceres ile el sıkışmasının ardından rotasını değiştirdi. Chedjou'nun Katar'dan iki kuluple masaya oturduğu ve goruşmelerin surduğu oğrenildi. Galatasaray, sezon sonunda sozleşmesi bitecek olan Chedjou'nun bir an once kendisine takım bulmasını bekliyor.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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