Trabzonspor da olmadı rota Katar

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray yonetiminin gozden cıkardığı AurelienChedjou'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
TERCİH CACERES Trabzonspor'la parasal konularda anlaşma sağlayamayan Kamerunlu yıldız, Bordo-Mavili yonetimin Caceres ile el sıkışmasının ardından rotasını değiştirdi. Chedjou'nun Katar'dan iki kuluple masaya oturduğu ve goruşmelerin surduğu oğrenildi. Galatasaray, sezon sonunda sozleşmesi bitecek olan Chedjou'nun bir an once kendisine takım bulmasını bekliyor.
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