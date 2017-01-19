Trabzon'a kupa darbesi

Ziraat Kupası H Grubu5'inci hafta mücadelesindeTrabzonspor, deplasmandaTFF 2. Lig ekibi Gümüşhanesporile 0-0 beraberekaldı. Ev sahibi Gümüşhanesporbu sonuçla puanını 8'e yükselterekgrupta ikinci sıradaki yerinikorurken, puanını 6 yapanTrabzonspor ise gruptan çıkmaşansını zora soktu. Gümüşhane'yeson maçında 1 puan birüst tur için yetecek. 24'üncü dakikadaorta saha çizgisinin önündenkazanılan serbest vuruştaAytaç'ın doğrudan kaleye gönderdiğitopu kaleci Hasan kornereçeldi. 43'üncü dakikadaGümüşhanespor'da MehmetMenderes'in ceza sahası solçaprazından gönderdiği topu kaleciEsteban çıkardı.
TRABZON ARADIĞI GOLÜ BULAMADI 59'uncu dakikada Sukorta sahadan kaptığı topu cezasahası ön çizgisine kadar taşıdı,şutunda keleci Hasan topukornere çeldi. 72'nci dakikadaUğur'un ceza sahasına ortaladığıtopu Medjani kafayla indirdi,Yusuf Yazıcı'nın 6 pasiçerisinden vuruşu üstten autagitti. Kalan dakikalar da gol olmayıncakarşılaşma golsüzsona erdi.
ERSUN YANAL'DAN6 ROTASYON BİRDEN Trabzonspor teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor ile oynanan lig maçındaki 11'den 6 farklı ismi Gümüşhanespor maçında 11'de görevlendirdi. Kart cezalısı olan N'Doye'un yanı sıra Onur ve Durica'yı kadroya almayan Yanal, Onazi, Okay, Castillo'yu ise kulübede oturttu. Tecrübeli teknik adam bu oyuncuların yerine Esteban, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara'yı 11'de görevlendirdi.
MEDJANİ BU KEZ 11'DE BAŞLADI Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takıma daha çok adapte olmaları için yeni transferler Mas,Pereira ve OlcayŞahan'ı Gümüşhane maçında da 11'de görevlendirdi. Yanal, Bursaspor maçında sonradan oyuna soktuğu Medjani'yi bu kez 11'de görevlendirdi. Medjani ilk maçında vasat bir performans sergiledi.
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