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Trabzon'a kupa darbesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. maçında , Gümüşhane deplasmanından 1 puanla dönünce tur şansı çok azaldı. Gümüşhane son karşılaşmada 1 puan alırsa turu geçecek.

Trabzona kupa darbesi
Ziraat Kupası H Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi Gümüşhanespor bu sonuçla puanını 8'e yükselterek grupta ikinci sıradaki yerini korurken, puanını 6 yapan Trabzonspor ise gruptan çıkma şansını zora soktu. Gümüşhane'ye son maçında 1 puan bir üst tur için yetecek. 24'üncü dakikada orta saha çizgisinin önünden kazanılan serbest vuruşta Aytaç'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Hasan kornere çeldi. 43'üncü dakikada Gümüşhanespor'da Mehmet Menderes'in ceza sahası sol çaprazından gönderdiği topu kaleci Esteban çıkardı.

TRABZON ARADIĞI GOLÜ BULAMADI
59'uncu dakikada Suk orta sahadan kaptığı topu ceza sahası ön çizgisine kadar taşıdı, şutunda keleci Hasan topu kornere çeldi. 72'nci dakikada Uğur'un ceza sahasına ortaladığı topu Medjani kafayla indirdi, Yusuf Yazıcı'nın 6 pas içerisinden vuruşu üstten auta gitti. Kalan dakikalar da gol olmayınca karşılaşma golsüz sona erdi.

ERSUN YANAL'DAN 6 ROTASYON BİRDEN
Trabzonspor teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor ile oynanan lig maçındaki 11'den 6 farklı ismi maçında 11'de görevlendirdi. Kart cezalısı olan N'Doye'un yanı sıra Onur ve Durica'yı kadroya almayan Yanal, Onazi, Okay, Castillo'yu ise kulübede oturttu. Tecrübeli teknik adam bu oyuncuların yerine Esteban, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara'yı 11'de görevlendirdi.

MEDJANİ BU KEZ 11'DE BAŞLADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takıma daha çok adapte olmaları için yeni transferler Mas, Pereira ve Olcay Şahan'ı Gümüşhane maçında da 11'de görevlendirdi. Yanal, Bursaspor maçında sonradan oyuna soktuğu Medjani'yi bu kez 11'de görevlendirdi. Medjani ilk maçında vasat bir performans sergiledi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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