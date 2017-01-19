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Stada sığmadılar dağdan izlediler

Tribünler full doldu! Dışarda kalanlar dağın eteklerinden maçı izlediler...

Stada sığmadılar dağdan izlediler
Trabzonspor'un Gümüşhanespor ile oynadığı maçta tribünler tamamen doldu. Stada sığmayan taraftarların çoğu maçı stadı çevreleyen dağın eteklerinden veya yol kenarından izledi.

DOSTLUK KAZANDI
Maç öncesinde ise Gümüşhanespor taraftarları, "Şehrimize hoş geldiniz" tezahüratında bulunarak, Trabzonspor taraftarlarına ve oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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