Stada sığmadılar dağdan izlediler

Trabzonspor'un Gümüşhanespor ile oynadığı maçta tribünler tamamen doldu. Stada sığmayan taraftarların çoğu maçı stadı çevreleyen dağın eteklerinden veya yol kenarından izledi.



DOSTLUK KAZANDI

Maç öncesinde ise Gümüşhanespor taraftarları, "Şehrimize hoş geldiniz" tezahüratında bulunarak, Trabzonspor taraftarlarına ve oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu.