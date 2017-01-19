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Sarıca resmen açıklanıyor

bugün A Milli Basketbol Takımı’nın başına getirilecek

Sarıca resmen açıklanıyor
Ergin Ataman'ın ayrılışının ardından başantrenör arayışlarını sürdüren TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu kısa bir süre önce Ufuk Sarıca'da karar kılmıştı. Hidayet Türkoğlu bugün saat 11.00'de Ufuk Sarıca'yı resmen açıklayacak. 3 yıl boyunca A Milli Takım'da görev yapacağı öğrenilen Sarıca aynı zamanda Beşiktaş'ı da çalıştırmaya devam edecek. Sarıca'nın yardımcılarının da bugün açıklanması bekleniyor.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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