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Lukas ’den anlamlı paylaşım

Alman oyuncu, şehit polis Fethi Sekin için açılan pankartı paylaştı

Lukas Podolski’den anlamlı paylaşım
Japonya'ya transferi gundeme gelen Podolski sosyal medyadan cok anlamlı bir paylaşım yaptı. Elazığ macında şehit polis memuru Fethi Sekin icin acılan pankartı paylaşan Alman yıldız, resmin altına "Ona cok buyuk bir saygım var. Umarım bize bıraktığı hatıralar yaşamaya devam ederken, o huzurlu bir şekilde uyuyordur" dedi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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